Datum und neues Gameplay von Gravel am Start

Der exotische Offroad-Racer Gravel hat endlich einen finalen Erscheinungstermin erhalten. Mit der Veröffentlichung eines neuen Gameplay-Videos hat das italienische Studio Milestone diese Woche bestätigt, dass das Rennspiel am 27. Februar auf Xbox One, PC und PS4 bereitstehen wird. Im neuesten Material sehen wir die verschneiten Berge von Montebianco, in denen ein sogenanntes "Wild Rush"-Rennen ausgetragen wird. Siegen wir in dieser und drei weiteren Kategorien, dürfen wir uns dem Gewinner der TV-Serie und Offroad-Champion Sean Walker stellen, verrät das Video. Was für einen Eindruck erweckt Gravel bei euch?