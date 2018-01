Nintendo erneuert 1080º TenEighty-Markenzeichen

Große Unternehmen sammeln im Laufe ihrer Firmengeschichte wichtige Markenrechte an, die sie regelmäßig erneuern müssen, um sie vor unlauteren Geschäftspraktiken zu schützen. Das sorgt einerseits vor dem digitalen Schutz einer IP und verrät Leuten die genauer hinsehen gelegentlich, dass eine Firma noch aktive Pläne mit einem bestimmten Produkt verfolgt. Am 18. Dezember 2017 hat Nintendo einen entsprechenden Antrag auf Erneuerung des Markenschutzrechtes für ein Nintendo 64-Snowboard-Spiel namens 1080° TenEighty gestellt, dem nun ganz frisch stattgegeben wurde. Der Titel erschien vor Jahren noch einmal in der Virtual Console-Emulation auf der Wii, liegt seitdem jedoch brach. Zwischen all den Gerüchten einer möglichen Nintendo Direct in dieser Woche, beginnen Fans nun plötzlich wieder über Snowboard-Spiele zu sprechen und ein bisschen zu hoffen; etwa darauf, dass wir ein neues 1080° TenEighty auf der Switch sehen oder endlich die Virtual Console auf dem Hybriden bekommen. Aber das sind bislang alles nur Träume, nichts davon ist bestätigt.

Quelle: @PixelPar.