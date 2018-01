Playstation 4 setzt zu Weihnachten weniger Hardware ab, wächst im Software-Bereich

Auch wenn die Nintendo Switch einen phänomenalen Start hinlegt, der jenseits äußerer Einflüsse zu verlaufen scheint, ist die Playstation 4 noch immer mit großem Abstand der Chef im Ring des aktuellen Konsolen. Sony hat im Weihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr leichte Einbußen im Bereich der Hardware verzeichnen müssen, konnte sich dafür jedoch über weiterhin großes Interesse an der Software freuen. Angesichts des mittlerweile fünften Jahres auf dem Markt sind das sicher gute Nachrichten für das Unternehmen. Konkret wurden in den sechs Wochen zwischen dem Black Friday und Weihnachten 5,9 Millionen PS4-Einheiten veräußert (-5 Prozent zu 2016), sowohl im physischen Verkauf und auch digital gingen 55,9 Millionen Spiele über die Ladentheke (ein Wachstum von plus 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Laut dem japanischen Unternehmen betrug die weltweite Verbreitung der Konsole am 31. Dezember 2017 demnach 73,6 Millionen Geräte, mit einem Gesamtvolumen von 645 Millionen Spielen. Rein rechnerisch hat jeder Playstation 4-Besitzer somit 8,76 Spiele. Das Abonnement-Programm Playstation Plus erfreut sich ebenfalls weiterhin großer Bereitschaft seinen 31,5 Millionen aktiven Nutzern, die im Dezember, sicher auch aufgrund attraktiver Preisaktionen, einen neuen Verkaufsrekord im Playstation-Netzwerk umsetzten, wie Sony in der offiziellen Pressemitteilung erfreut mitteilte. Das hört sich alles super an, doch die Konkurrenz zieht unermüdlich nach. Die Xbox One X ist die stärkere Konsole und Microsoft investiert aggressiv im Software-Sektor und unabhängig davon lieben alle Spieler die Nintendo Switch; wie lange wird Sony noch auf dem Thron bleiben?