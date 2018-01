HTC führt neues Vive Pro-Modell und kabellosem Adapter ein

HTC will die virtuelle Realität auf eine neue Ebene führen und stellte deshalb gestern auf der Consumer Electronics Show 2018 in Las Vegas das neue Vive Pro-Headset und einen Adapter zur kabellosen Nutzung des Geräts vor. Dadurch sollen Nutzer zukünftig mehr Freiheit und eine größere Immersion genießen, während sie qualitativere Erfahrungen, auch in längeren VR-Sitzungen erhalten. Die Vive Pro kombiniert zwei AMOLED-Bildschirme mit einer kombinierten Auflösung von 2880x1600 Pixeln auf 110 Grad Sichtradius bei 90Hz. HTC erklärte auf der Veranstaltung, dass die Pixelanzahl um 78 Prozent anstieg, die Pixeldichte wuchs derweil um satte 37 Prozent. Das neue Modell wurde statistisch ausgeglichen, um die Gewichtsverteilung zu optimieren und den Gesichtsbereich weiter zu entlasten. 3D-Audiolautsprecher sind in das Gadget integriert, mit dabei sind außerdem ein duales Mikrofon und zwei Front-Kameras.

Mit der kommenden Vive Lighthouse-Station (v. 2.0) verspricht HTC zudem eine verbesserte Technologie der Eingabeerfassung auf größerem Raum. Im Sommer will die taiwanische Firma den kabellosen Adapter bereitstellen und damit vielleicht eines der größten Probleme der modernen Technik beseitigen. Das kleine Plastik-Gadget überträgt sämtliche Daten auf Basis von Intels WiGig-Technologie mit 60Ghz, wodurch kabellos 4K-, HDR-, und andere Streaming-Optionen vom Computer auf das Headset möglich sind. Auch ältere Vive-Modelle sollen diesen Adapter nutzen können, allerdings werden Preis und Datum erst zu einem späteren Zeitpunk bekanntgegeben...