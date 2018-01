Neue Kollaboration von The Coalition

The Coalition bereitet sich auf ein neues Projekt vor, das in Zusammenarbeit mit Storylab Productions für die Xbox realisiert wird. Die Ankündigung erfolgte über Strorylabs eigene Webseite, allerdings fehlten genauere Details. Die Entwicklung des neuen Projekts soll bereits im vergangenen Jahr begonnen haben und laut dem offiziellen Microsoft-Zulieferer einen Xbox-Exklusivtitel hervorbringen. Auf den werden wir aber wohl noch eine Weile warten müssen... Das ist nicht die erste Kollaboration der beiden Studios, denn schon bei der Produktion von Gears of War 4 und Gears of War: Ultimate Edition übernahm die Multimedia-Produktionsfirma Storylab die Schauspielerauswahl und das Motion Capturing-Verfahren. Wovon das kommende Kollaborationsprojekt handeln könnte, darum drehen sich ebenfalls bereits Gerüchte. Am wahrscheinlichsten scheint ein neues Perfect Dark in der Third-Person-Perspektive, allerdings ist ein neuer Gears of War-Ableger wohl auch nicht vom Tisch.