Goku Black mit allen Fähigkeiten im Dragon Ball FighterZ-Trailer

Die Veröffentlichung von Dragon Ball FighterZ rückt immer näher und Bandai Namco hat schon vor etlichen Wochen sichergestellt, dass wir in regelmäßigen Abständen mit neuen Trailern zu den Kämpfern und ihren Fähigkeiten versorgt werden. In der neuesten Episode sehen wir Goku Black, der seine gemeinsten Schellen auspackt und Chaos sät. Das Video erinnert uns zudem daran, dass Dragon Ball FighterZ am 26. Januar für Playstation 4, Xbox One und PC erscheint und im Zeitraum vom 14. auf den 16. Januar eine Demo-Veranstaltung geplant ist. Freut ihr euch auf den bevorstehenden Release?