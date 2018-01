Sony plant 280 PSVR-Spiele bis Ende 2018

Playstation VR bietet bereits eine großzügige Bandbreite unterschiedlicher Erfahrungen an, das betrifft vor allem Kurzfilme und grobe, interaktive Erfahrungen, sowie ein paar ambitionierte Spiele. Richtig zufrieden scheint die japanische Firma, die gerade erst zwei Millionen VR-Headsets verkauft hat, damit jedoch noch nicht zu sein, denn aktuellen Medienberichten zufolge überlegt die Firma, wie sich ein kompletteres und diversifiziertes Angebot an Spielen bereitstellen kann. Sony will an dieser Front expandieren und hat deshalb entschieden, das PSVR-Line-Up bis zum Ende des Jahres von aktuell 150 Titeln auf rund 280 bis zum kommenden Weihnachtsfest zu verdoppeln.

Schon auf der Paris Games Week ließ sich Sonys Einsatz für die neue Hardware mit der Ankündigung vieler neuer, meist kleiner Titel erkennen. Neben dem japanischen Verleger ziehen nun auch beteiligte Entwicklerstudios mit, die sich langsam mit der Techologie vertraut machen und ambitioniertere Projekte umsetzen. Attraktive Rabattaktionen und Bundle-Verkäufe zum Ende von 2017 haben das Interesse der Konsumenten gezeigt, was noch einmal starke Verkäufe für das PSVR-Headset generierte. Obwohl die Plattform schon einige starke Überraschungen hervorbrachte fehlen die echten Killer-Applikationen flächendeckend leider immer noch. Vielleicht könnte Sony das im kommenden Jahr ändern - Platz für Wachstum ist doch definitiv noch vorhanden , oder was sagt ihr?

Quelle: Siliconera.