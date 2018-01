Gerücht: Electric Square arbeitet an neuem Xbox-Exklusivtitel

Microsoft hat sich in den vergangenen Jahren zur Genüge anhören müssen, dass der Xbox One echte Verkaufsargumente fehlen - vor allem von Seite der Software. Diese Nachricht scheint bei der Organisation mittlerweile angekommen zu sein, denn das Xbox-Portfolio scheint derzeit viel Bewegung zu erleben. Unbestätigte Meldungen über kommende Spiele werden seit dem Ende des letzten Jahres laut und auch heute erreicht uns ein weiteres Statement von Electric Square, das in diese Kerbe schlägt. Laut dem Kanal von X-Vlog, der ein bisschen in Jobbeschreibungen und Berufsprofilen recherchiert hat, scheint das Studio ein Spiel zu entwickeln, "das auf einer globalen Microsoft Game Studios-IP basiert.". Die Hinweise verdichten sich wenn man bedenkt, dass Electric Square letztes Jahr ihren Namen in Studio Gobo Brighton umänderte, um die Kollaboration mit Microsoft zu feiern. Zeitgleich wurden neue Mitarbeiter gesucht, die dem Entwickler dabei helfen, eine "Toys-to-Life-Umsetzung eines wichtigen Franchise" zu realisieren. Das könnte zumindest thematisch mit den neuen Berichten von Electric Square übereinstimmen. Ob wir hier insgeheim über Halo oder ein Rare-Franchise sprechen, bleibt abzuwarten. Doch sonderlich wählerisch dürfen Xbox One-Spieler in den letzten Jahren ohnehin nicht sein...

Halo: Mega Blocks war ursprünglich mal für die Xbox 360 geplant, letztlich jedoch gestrichen. Vielleicht kehrt das nun als Toys-to-Life-Spiel für die Xbox One zurück?

Quelle: last year.