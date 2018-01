Nintendo klärt Amiibo-Funktionen in Bayonetta 2 auf Switch

Die Ankündigung von Bayonetta 2 auf der Nintendo Switch war eine höchst erfreuliche Nachricht für Fans der feschen Umbra-Hexe, denn auf dem Hybriden werden einige neue Funktionen bereitstehen. Eine davon ist die Amiibo-Funktionalität, die dem Titel auf der Wii U verwehrt blieb. Nintendo teilte nun Hinweise zum Funktionsumfang der Amiibo-Figuren und bestätigte, dass wir "thematische Kostüme, Waffen und mehr" erhalten, wenn die Figuren mit der Software verwendet werden.

Dass Inhalte hinter diesen physischen Figuren verschlossen bleiben, scheint noch nicht gänzlich geklärt zu sein, wirkt jedoch unwahrscheinlich. Nintendo hat aus der vergangenen Kritik an den Figuren gelernt und versichert, dass sämtliche Amiibo-Vorteile im normalen Verlauf des Spiels freigeschaltet werden können. Das wurde allerdings nicht spezifisch auch für die Waffen formuliert, allerdings glauben wir hierbei ausnahmsweise mal an einen ungewollten Kommunikationsfehler. Wie Martin in seiner Kritik zur Wii U-Version bereits erklärte, erweitern die Nintendo-Kostüme das Spiel sehr sinnvoll. Hört sich doch also nach einer schlauen Lösung für alle Sammler an, oder denkt ihr nicht?