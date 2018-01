Nvidia kündigt 65-Zoll 4K-Gaming-Bildschirme für PC-Gamer an

Wir haben eine spannende Ankündigung frisch von der Consumer Electronics Show: Nvidia stellte dort eine Auswahl an Gaming-PC-Monitoren, die fast jedes Gaming-Herz höher schlagen lassen. Die reine Bildschirmdiagonale entspricht bis zu unglaublichem 165 Zentimetern (65 Zoll) und basiert auf einem Modell von AU Optronics. Eine Millisekunde Reaktionszeit, HDR-Kompatibilität (DCI-P3), 120 Herz und eine Beleuchtungsdichte von 1000cd/mm² sind nur einige der starken technischen Daten. Quantum Dot wird für das Abspielen von Filmen ebenfalls unterstützt, selbstverständlich auch 4K-UHD (3840x2160 Pixel). Alle Bildschirme unterstützen unabhängig ihrer Größe Nvidia G-Sync und Shield TV - nur der Preis für all das ist noch nicht bekannt. Was haltet ihr von diesem Gaming-Monitor?