Microsoft auch 2018 abhängig von Exklusivtiteln

Mit dem Erscheinen der Xbox One X hat Microsoft gezeigt, dass sie den "Konsolenkrieg" noch nicht aufgegeben haben, denn Videospiele sind immer auch eine Frage der Benchmarks. Allerdings weiß das Unternehmen, dass eine Konsole allein nicht ausreicht, um Spieler auf sich aufmerksam zu machen, denn darauf muss entsprechende Software laufen - und wenn möglich nicht nur Dinge, die es auch überall sonst gibt. Die Abwesenheit von Exklusivtiteln ist seit langem ein Mangel, über den viele Spieler klagen und die Firma hat diese Vorwürfe gehört.

Während einer Diskussion auf ResetERA hat ein Entwickler des Flashbulb Games-Studios (die aktuell am Vehikel-Abenteuer Trailmakers arbeiten, gesagt:

"Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen weiß ich mit Sicherheit, dass Microsoft ihr Checkbuch rausgeholt hat, um aktiv kleinere und größere Titel als Xbox-exklusiv[-Spiel] zu [gewinnen], sowohl zeitlich begrenzt als auch vollständig."

Flashbulb Games besteht aus einigen erfahrenen Entwicklern, die Microsoft schon in der Vergangenheit eng mit dem Redmonder Unternehmen zusammengearbeitet haben. Microsoft weiß natürlich selbst, dass es aktuell nicht so rosig aussieht, wie sie es häufig betonen. Ob diese neu-erstarkte Investitionsbereitschaft ausreicht, um die Verkäufe der Xbox One nachhaltig anzuregen?

Quelle: Gamepur.