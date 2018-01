Fans von Playerunknown's Battlegrounds dürfen nun auch auf der Xbox One offiziell in der Ego-Perspektive spielen, das bestätigte PUBG Corp. online auf ihren sozialen Medien. Neben der First-Person-Sicht wurde an der weiteren Behebung von Spielfehlern gearbeitet, welche Dinge das genau betrifft, das erfahrt ihr in den vollständigen Patch-Notizen..