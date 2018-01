Injustice 2 führt Enchantress mit neuem Trailer ein

Am Wochenende hat Netherrealm einen neuen Trailer für Injustice 2 veröffentlicht und darin die Kämpferin Enchantress vorgestellt. Die mächtige Magierin scheint ihrer Comicbuchvorlage in nichts nachzustehen, jedenfalls macht sie eine verdammt gute Figur im angesprochenen Video. Enchantress wird ab dem 9. Januar allen Besitzern der Ultimate Edition von Injustice 2 bereitstehen, alternativ kommt sie im Zuge des kostenpflichtigen "Fighter Pack #3"-DLCs. Um zu sehen wozu die Superschurkin in der Lage ist, klickt einfach in das untere Video: