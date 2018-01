Showtime: Halo-TV-Serie "noch in aktiver Entwicklung"

2013 haben wir zum ersten Mal von einer TV-Serie gehört, die im Halo-Universum spielt. Steven Spielberg wurde damals als Regisseur aufgeführt, Halo: Forward Unto Dawn lieferte uns erste Hinweise zu dem Projekt. Doch seitdem scheint nicht sonderlich viel an dieser Front geschehen zu sein und einige Fans wurden skeptisch. Auf einer speziellen Presseveranstaltung im Auftrag der Television Critics Association hat TV Guide den Showtime-Präsidenten und -CEO David Nevins getroffen, der den Filmkollegen verraten hat, dass sich die Serie "noch immer in aktiver Entwicklung" befinde. Nevins habe sogar bereits das Skript gesehen, soll er versichert haben, was er wiederum als vielversprechendes Zeichen versteht. Programmdirektor Gary Levine konnte diese Aussage bestätigen und fügte hinzu, dass er von dem bisher gesehenen Material ermutigt sei. Wann die Serie allerdings fertiggestellt werden würde, konnten die beiden Unternehmenssprecher nicht erklären. Dafür soll die Halo-TV-Serie sowohl "Halo-Fans als auch das Drama-Publikum von Showtime zufriedenstellen.", so TV Guide. Was haltet ihr von diesen Nachrichten?