Gerücht: Steht Ankündigung eines neuen Resident Evil bevor?

Vor zwei Jahren kündigte Capcom ein Remake von Resident Evil 2 für die aktuelle Konsolengeneration an. Mittlerweile werden die meisten Spieler das schon fast wieder vergessen haben, obwohl die Nachricht seinerzeit spannend für Fans des Zombie-Abenteuers war. Wir holen das deshalb heute wieder hervor, weil wir vielleicht kurz vor dem offiziellen Start dieses Titels stehen. Der japanische Twitter-Account von Resident Evil hat am Wochenende seinen Banner gewechselt und dort eine Stelle freigelassen, was nun zu Spekulationen führt. Nichts von alldem zielt konkret auf den zweiten Teil des Franchise ab, allerdings würde der Zeitpunkt passen: 1998 erschien Resident Evil 2; der 20. Geburtstag des Spiels steht am 21. Januar bevor. Welches Resident Evil ist euer Favorit?