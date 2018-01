AGDQ: Speedrunner sammeln bis Sonntag Spenden für wohltätigen Zweck

Awesome Games Done Quick (AGDQ) ist am Sonntag wieder gestartet und wird eine ganze Woche lang versuchen, Spenden für die gemeinnützige NPO "Prevent Cancer Foundation" zu sammeln. Der Clou daran: Die Organisatoren der Veranstaltung und die geladenen Gäste und Teilnehmer tun das, indem sie einige der besten Spiele der Welt so schnell wie möglich durchspielen und das Rennen gegen die Uhr gewinnen. Währenddessen dürfen Zuschauer unter dem Banner der Speedrunner für den guten Zweck spenden und zusammen den letzten Endboss besiegen - Krebs.

Da das Event schon gestern startete, sind bereits einige tolle Speedruns zu Titeln wie Crash Bandicoot: Nsane Trilogy (mit Crash Bandicoot 3: Warped begann die Show), The Elder Scrolls V: Skyrim und Splatoon 2 gezeigt worden, bis zum nächsten Sonntag dürft ihr noch viele weitere spannende Rennen mit den besten Gamern der Welt erwarten (hier der offizielle Zeitplan). Da alles live gespielt wird und es neben technischen Problemen auch immer wieder zu menschlichen Fehlern in der akribisch geplanten Natur von Speedruns kommt, gleicht kein Spieldurchlauf dem anderen. Im Falle von Skyrim etwa (das innerhalb von 50 Minuten "alle Hauptaufgaben" absolvierte), überspeicherte der Spieler in der Hektik seinen wichtigen Schnellspeicherstand, aus dem es ohne Cheats keinen Ausweg mehr gab. Live-Kommentatoren und die monatelange In-Game-Spielerfahrung halfen jedoch dabei, dem gestaffelten Programmplan beizubehalten.

2010 konnte AGDQ erstmals 10.000 US-Dollar einnehmen, im vergangenen Jahr waren es bereits über zwei Millionen US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens sind umgerechnet beinahe 100.000 Euro gespendet worden. Übertragen wird das Programm unter anderem auf Twitch, Live-Kommentatoren in deutscher Sprache begleiten das Programm teilweise auf einem eigenen Kanal. Die Initiative kommt leider nicht ohne Kontroversen aus.