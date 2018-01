Sony enthüllt PS4-Spiele, die 2017 am meisten heruntergeladenen wurden

Die Jahreswende wird in der Welt der Videospiele gerne dazu genutzt, um einen Schritt vom hektischen Alltag zurückzutreten und sich anzuschauen, welche Dinge hinter oder vor einem liegen. Verkaufscharts sind in dieser Hinsicht äußerst praktisch, weil sie uns einen guten Überblick darüber verschaffen, welche Titel sich im gesamten vergangenen Jahr besonders gut geschlagen haben. Diesbezüglich hat uns Sony zum Wochenende einen äußerst interessanten Einblick gegeben, denn sie stellten die gefragtesten Titel des vergangenen Jahres im Playstation Store vor. Sony zeigt aber nicht nur, welche Spiele und Software 2017 unter den PS4-Spielern am häufigsten heruntergeladen wurde. Das Unternehmen geht einen Schritt weiter und spendiert uns nebenbei die begehrtesten Playstation 4-Add Ons und die am meisten heruntergeladenen PSVR-Spiele. Diskussionen über Beliebtheit gehören somit der Vergangenheit an, denn in dieser Liste geht laut Sony nur die gemessene Verbreitung mit ein, keine Verkaufserlöse. Deshalb sind wir uns sicher, dass auch euch einige Platzierungen überraschen:

PlayStation 4 Games

1.) FIFA 18

2.) Call of Duty: WWII

3.) Rocket League

4.) Grand Theft Auto V

5.) Crash Bandicoot: Nsane Trilogy

6.) Horizon: Zero Dawn

7.) ARK: Survival Evolved

8.) FIFA 17

9.) EA Sports UFC 2

10.) Rainbow Six: Siege

PS4 Add Ons

1.) Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles

2.) Battlefield 1 - Premium Pass

3.) Rocket League - Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack

4.) Rainbow Six: Siege - Year 2 Pass

5.) Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds

6.) Fortnite - Standard Founder's Pack

7.) Rocket League - The Fate of the Furious Ice Charger

8.) Diablo III - Rise of the Necromancer

9.) Rocket League - Supersonic Fury DLC Pack

10.) Rocket League - Fast & Furious '99 Nissan Skyline GT-R R34

PS VR Games

1.) Batman Arkham VR

2.) Superhot

3.) Job Simulator

4.) PlayStation VR Worlds

5.) Until Dawn: Rush of Blood

6.) Robinson: The Journey

7.) Keep Talking & Nobody Explodes

8.) Driveclub VR

9.) Sports Bar

10.) Arizona Sunshine

Diese und viele weitere Charts findet ihr im PlayStation-Blog.