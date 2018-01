Capcom stellt Drachenälteste in Monster Hunter: World-Video vor

Capcom hat Freitag einen neuen Trailer für ihr kommendes Monster Hunter: World vorgestellt. Der Fokus des Videos liegt auf den sogenannten Drachenältesten, extrem starke Kreaturen denen nur die mächtigsten Jäger ebenbürtig sind. Der Kushala Daora ist beispielsweise ein Drache, der Sturmwolken kontrolliert und durch dicke Metallplatten geschützt wird. Der Teostra wiederum ist ein wirklich heißes Biest. das alles verbrennt, was in seinen Weg kommt. Als letztes wird der sogenannte Dodogama gezeigt, ein Erd-Wyvern der explosive Projektile verschießt. Capcom hat sichergestellt, dass diese Biester keine leichte Beute werden, wie ihr im unteren Video sehen könnt.

Falls ihr noch einmal vor dem offiziellen Start Ende Januar in Monster Hunter: World eintauchen wolltet, hat Capcom eine dritte Betaphase für die Playstation 4 angekündigt. Es ist nicht klar, ob eine Playstation Plus-Mitgliedschaft zum Spielen erforderlich ist, doch das Event findet zwischen dem 19. und dem 22. Januar statt. Um auch zurückkehrenden Spielern einen Anreiz zu geben, dürfen ungestüme Jäger ihr Glück gegen den gefährlichen Nergigante auf die Probe stellen - einem mächtigen Drachen, den wir bereits in frühen Trailern gesehen haben.

Nachdem Monster Hunter: World am 26. Januar auf Xbox One und Playstation 4 erscheint, stehen "regelmäßige Content-Updates" an, die unter anderem einige bekannte Monster aus früheren Ablegern in das Spiel einführen. Der Dämonjho zum Beispiel wurde in Monster Hunter 3 eingeführt und wird im "Frühjahr 2018" kostenlos seinen Weg in das Spiel finden. Unsere aktuellsten Eindrücke vom Spiel findet ihr an dieser Stelle, nur falls ihr euch auf die Jagd vorbereiten wollt.