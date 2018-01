Heute im GR-Livestream: Playerunknown's Battlegrounds

Schon die ganze Woche lang schauen wir uns im täglichen Livestream einige der besten Spiele des vergangen Jahres an und obwohl wir das theoretisch noch den restlichen Monat lang fortführen könnten, wollen wir langsam zu einem Ende kommen. Und da wir die Woche am liebsten mit geballter Shooter-Action ausklingen lassen, spielen wir heute den vielleicht größten Erfolg von 2017: Playerunknown's Battlegrounds. Unser norwegischer Kollege Eirik experimentiert mit verschiedenen Spielstilen auf der Xbox One X rum und schaut sich an, was sich auf der Konsole seit Dezember getan hat. Falls euch intensive Mehrspieler-Action packt, dann schaltet ab 16:00 Uhr in unseren Livestream ein.