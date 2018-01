Bericht: Kommt The Legend of Zelda: A Link Between Worlds zur Nintendo Switch?

Wir schrieben bereits über die Nintendo Direct, die vielleicht oder vielleicht auch nicht am nächsten Donnerstag stattfindet und obwohl wir noch nicht einmal wissen, dass Nintendo wirklich eine Übertragung plant, gibt es aktuell sehr viel Gerede zu möglichen Inhalten, die der japanische Entwickler dort theoretisch vorstellen könnte. Eines dieser Gerüchte kommt vom Technik-Magazin EGMNOW, das in der letzten Woche eine interessante Geschichte teilte. Laut der Redaktion haben sich Repräsentanten von Nintendo und einem lokalen Verleger erneut die Erlaubnis eingeholt, bereits veröffentlichte Textpassagen der Kollegen für Werbezwecke zu verwenden. Diese Praxis wird in der Industrie häufig praktiziert, allerdings vor allem zur Veröffentlichung eines Produkts herum. Der Text um den es ging - The Legend of Zelda: A Link Between Worlds - wurde jedoch bereits 2013 veröffentlicht und das wirft Fragen auf. Unterschiedliche internationale Medien haben die Berichte der Kollegen verifiziert und konnten bestätigen, dass Nintendo kürzlich Interesse an der Verwendung älterer Textausschnitte zeigte.

Eure Sicht ist so gut wie unsere, doch vielen Medienhäusern reichen diese Hinweise, um auf Nintendos Pläne zu spekulieren und mit der Idee einer Nintendo Switch-Version von The Legend of Zelda: A Link Between Worlds aufzukommen. Glaubt ihr nicht auch, dass das im Bereich des Denkbaren liegt?

Quelle: EMNOW