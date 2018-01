The Vanishing of Ethan Carter ab 19. Januar auf Xbox One

The Astronauts' wundervolles Adventure-Spiel The Vanishing of Ethan Carter wird noch in diesem Monat auf die Xbox One gelangen. Der offizielle Microsoft-Shop hat enthüllt, dass Xbox-Spieler ab dem 19. Januar zum Preis von 19,99 Euro die narrative Erfahrung mit den atmosphärischen Horrorelementen genießen dürfen. Auf der Xbox One X ist das Spiel zudem optimiert (4K Ultra HD) und alle Spieler dürfen sich über einen Free-Roam-Modus freuen, der die komplette Spielwelt der freien Erkundung öffnet. Ob dieses Feature als Patch auch auf andere Plattformen gelangt, das ist leider noch nicht bekannt. Wir mochten The Vanishing of Ethan Carter sehr, als es 2014 erschien (wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt), von daher ist das eine tolle Nachricht für die Xbox-Community.

Quelle: ResetEra user Judge.