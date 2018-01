The Last of Us: Part II-Enthüllungs-Trailer laut Naughty Dog kein Bestandteil des Spiels

Neil Druckmann von Naughty Dog enthüllte in der letzten Ausgabe des Game Maker's Notebook-Podcasts von der Akademie der Interaktiven Künste & Wissenschaften (AIAS), dass der E3 2016-Enthüllungs-Trailer des mit Sehnsucht erwarteten The Last of Us: Part II kein Bestandteil des eigentlichen Spiels sein wird. Das mag sicher nicht die überraschendste aller Meldungen sein, aber jetzt ist es zumindest offiziell - der atmosphärische Trailer wurde ausschließlich angefertigt, um die Stimmung des Spiels einzufangen:

"Der erste Trailer den wir gezeigt haben galt ausschließlich der Ankündigung.", sagte Druckmann. "Es ist keine Szene, die im Spiel stattfindet".

Der kontroverse Paris Game Week-Trailer hingegen, wurde in dieser Form aus einer bestehenden Cut-Szene des Siels genommen, erklärte der Game Director. Weder Sony noch Naughty Dog scheinen angesichts der offenen Kritik vor der gewählten Stilrichtung zurückzuschrecken... Die gesamte Episode hört ihr hier. The Last of Us: Part II hat noch kein Erscheinungsdatum erhalten, ist aber exklusiv für die Playstation 4 in Entwicklung. Wie wird das erste Treffen zwischen Ellie und Joel eurer Meinung nach ablaufen?