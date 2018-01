Zukünftige God of War-Spiele könnten in ägyptischen oder Maya-Settings spielen

God of War wurde auf Sonys E3 2016-Konferenz enthüllt und erzeugt seitdem einen enormen Sog um sich herum. In Game Informers aktueller Titelstory enthüllte Cory Barlog, Game Director bei Santa Monica, dass es nicht leicht war Sony davon zu überzeugen, einen weiteren God of War-Ableger anzugehen. Grund dafür war unter anderem die mittelmäßige Rezeption des letzten Spiels, God of War: Ascension. Shannon Studstill, Chef von Sonys Santa Monica-Studios, bestätigte, dass sein Team zuerst geteilter Meinung mein, ob sie Kratos wirklich in das Reich der Lebenden zurückbringen sollten: "Viele Leute in unserer Organisation wollten [God of War] ruhen lassen." gab Studstill zu Bedenken.

Doch Barlogs Bemühungen trugen Früchte und schon in Kürze werden wir den wütendsten Mann der Welt erneut sehen. Diesmal führt uns die Serie in das Reich der nordischen Mythologie, doch laut dem Game Director kämen für Kratos perspektivisch auch gänzlich andere Themen in Frage: "Das nächste mythologische Glaubenssystem, mit dem [Kratos] interagiert, wurde die nordische Ära von God of War. Aber vielleicht sind wir am Ende in einer ägyptischen Ära oder in der Ära der Maya und so weiter."

Das bedarf allerdings einem wachsenden Publikum, wie auch Barlog einsieht. Um das Franchise in diese Richtungen zu expandieren, muss das Actionspiel ein größeres Publikum ansprechen, doch der Verantwortliche habe bereits solche Pläne: "Ich möchte, dass dieses Spel viele Leute erreicht; ich will ein Level von Uncharted[...] und Assassin's Creed[...].", so Barlog. Wie klingt all das für euch? Ehrlich gesagt wären wir dem Kampf Kratos gegen Sobek, Isis und Anubis in bester Hack'n'Slash-Manier nicht abgewandt gegenüber.