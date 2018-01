Weitere Details zu Gameplay-Systemen von God of War

Obwohl das neue God of War offiziell für das erste Quartal 2018 datiert wird, waren weder Sony noch Santa Monica in der Vergangenheit sonderlich interessiert daran, uns mit spezifischen Informationen zu den verschiedenen Mechaniken des Actionspiels auszustatten. Wir hörten viel über die nordische Mythologie und übergeordnete Konzepte, doch der überwältigende Teil echter Gameplay-Eindrücke fehlt Fans bislang und zu allem Überdruss haben wir auch noch nicht mal einen konkreten Termin für den neuesten Ableger...

Unsere Kollegen von Game Informer haben einen Exklusivdeal mit Sony aushandeln und den PS4-Exklusivtitel somit für ihre Cover-Story gewinnen können. Basierend auf dem ausgiebigen Artikel hat der ResetEra-Nutzer WordsintheWater einige Informationen zusammengetragen, die er mit den anderen Spielern des Online-Forums teilte, um allen eine genauere Vorstellung davon zu geben, wie sich Kratos' neuestes Abenteuer spielt.

Das offensichtlichste Gesprächsthema ist sicher das Kampfgeschehen, das sich "grundlegend" von bisherigen Ablegern des Franchise unterscheiden soll. Der schlaue Einsatz der Umgebung und das Priorisieren von unterschiedlichen Feindtypen wird der Schlüssel zum Sieg in den anhaltenden Auseinandersetzungen sein, die deutlich taktischer und auch langsamer ausfallen sollen. Kratos' mystische Axt Leviathan kann auf Feinde geworfen werden, um sie zu betäuben oder einzufrieren (etwas, das wir bereits aus den wenigen und kurzen Gameplay-Videos kennen, die uns Santa Monica in den letzten Monaten vorstellte). Es ist noch nicht bekannt, ob es verschiedene Waffen im Spiel geben wird, doch die Meisterschaft dieser Axt wird offenbar ein wichtiger Teil des Spiels sein.

Um Kratos zu verteidigen nutzen wir einen Schild, mit dem wir feindliche Attacken parieren. Kratos' Sohn Atreus dient vorrangig als Unterstützer, der Feinde aus sicherer Entfernung auf Befehl (und auch von alleine, sofern er die Gelegenheit erkennt) mit Pfeilen eindeckt. Der RPG-Mentalität moderner Blockbuster folgend werden wir in der Lage sein, Kratos' Fähigkeiten und seine Ausrüstung im Laufe des Spiels zu verstärken, allerdings scheint Santa Monica auch in dieser Hinsicht nicht allzu viele Informationen teilen zu wollen. Game Informer konnte allerdings herausbekommen, dass God of War eine Art Crafting-System beinhalten wird, mit dem wir Kratos' Kriegsarsenal (was wohl vor allem oder ausschließlich Rüstungen beinhaltet) verstärken. Übrigens wird die Bewegung eine direkte Interaktion voraussetzen, das heißt wir werden nicht selbstständig springen oder Hindernisse überwinden können. Das ist erst einmal alles - hoffen wir mal, dass wir die Evolution der God of War-Serie auf der PS4 bald selbst zu Gesicht bekommen und all diese verschiedenen Systeme dann selbst ausprobieren dürfen. Was für einen Eindruck erwecken diese Mechaniken bisher auf euch?

Quelle und danke an WordsintheWater.