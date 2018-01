Postapokalyptische KI-Mod rottet Menschheit in Civilization V aus

Die renommierte Universität von Cambridge hat vor kurzem an einer dystopischen Civilization V-Mod gearbeitet, die eine superintelligente KI in das Spiel integriert. Wer den Mod installiert erhält Zugriff auf neue Tech-Tree-Spezialisierungen, die dem Spieler dabei helfen sollen die komplexe, taktischen Elemente des rundenbasierten Strategiespiels effizienter zu gestalten. Wer jedoch mit unerforschten Technologien anfängt, der lässt unter Umständen eine sehr reale Gefahr auf die Menschheit los. Die künstliche Intelligenz geht nach einer gewissen Zeit im Optimierungswahn nämlich so sehr auf, dass sie unweigerlich die gesamte Menschheit ausrotten wird, was automatisch zur eigenen Niederlage führt. Die Ereignisse lassen sich umkehren - und hier greift der Forschungsansatz der Cambridge-Universität - wenn der Spieler ausreichend in die Erforschung der KI investiert, um mögliche Schwachstellen im System zu entdecken und die moderne Technologie synergetisch zu nutzen lernt. Der israelische Entwickler Shai Shapira veröffentlichte die Mod unter Führung von Dr. Shahar Avin, der Leiter der Studie für existentielle Risiken an der Universität (CSER) auf Steam.

"Wir wollen Spielern erfahrbar machen, welche komplexen Spannungen und schwierigen Entscheidungen dem Pfad der superintelligenten KI [folgen].", erklärte Dr. Shahar Avin. Er wählte Civilization V für seine Studienbasis aus, um gezielt Gamer mit der komplexen Nachricht zu erreichen, so Rock, Paper, Shotgun.