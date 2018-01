Paladins: Champions of the Realm bekommt Battle Royale-Modus

Paladins: Champion of the Realm ist bekannt geworden, weil sie das Konzept von Blizzards Helden-Shooter Overwatch kopierten und das Spiel anschließend gratis auf den Markt geworfen haben. Heutzutage ist Overwatch jedoch nicht mehr das Maß aller Dinge, denn mit dem Aufstieg des Battle-Royale-Subgenres hat sich einiges auf dem Shooter-Markt bewegt. Nun ratet mal, was Hi-Rez Studios' nächster genialer Plan ist...

Das US-amerikanische Entwicklerstudio kündigte einen eigenen Battle Royale-Modus für Paladins: Champions of the Realm an und nannte den - wie auch sonst - Champions: Battlegrounds. Im Battlegrounds-Modus finden wir uns mit bis zu 99 anderen Teilnehmern auf einer gigantischen Karte wieder, die im Laufe des Matches stetig von einem mysteriösen Nebel eingenommen wird. Alles was diesen Nebel berührt, ist für immer verloren. Im Gegensatz zu Playerunknown's Battlegrounds behält Champions: Battlegrounds die teambasierte Struktur und eigene Gameplay-Elemente bei. Wir wählen vor Beginn eines Matches also unsere unterschiedlichen Helden und Fähigkeiten aus und dürfen auf Pferden reiten, um schneller voranzukommen. Die MOBA-Wurzeln könnten dem Battle Royale-Genre also durchaus einen eigenen Geschmack verpassen, das geht in erster Linie auf die verschiedenen Rollen, wie Unterstützer und Tanks zurück.

Bislang gibt es noch kein Datum für Champions: Battlegrounds, doch Hi-Rez Studios plant den Inhalt für 2018. Am kommenden Mittwoch ist zudem ein neues Content-Update für den PC angesetzt (das am 17. Januar auch auf die Konsolen gelangt). Darin führen die Entwickler einen neue frostigen Charakter namens Moji, den Team Deathmatch-Spielmodus und eine neue Karte (Handelsdistrikt) ein. Einen Überblick über all diese Inhalte bekommt ihr in den beiden unteren Trailer.

Hi-Rez Studios hat erst vor kurzem die Aufmerksamkeit vieler wütender Fans auf sich gezogen, da sie grundlegende Änderungen am bestehenden Fortschrittssystem von Paladins: Champions of the Realm durchführten. Was haltet ihr von dieser neuesten Schlagzeile? Seht ihr euch den Battle-Royale-Helden-Shooter in der Zukunft spielen?