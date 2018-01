Furi erscheint am 11. Januar auf Nintendo Switch

The Game Bakers' stilisiertes und herausforderndes Actionspiel Furi erscheint am 11. Januar auf der Nintendo Switch, das hat das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Auf dem Hybriden wurde die Grafik etwas heruntergedrosselt, damit das extrem schnelle Gameplay, bestehend aus Bullethell und 3D-Brawler, auch von unterwegs aus gut spielbar ist. Im Gegenzug dürfen sich Spieler auf das integrierte "One More Fight"-Add On freuen und ihre auswendig gelernten Boss-Strategien im Speedrun-Modus auf dem Furier-Schwierigkeitsgrad auf die Probe stellen. Preislich liegt der kleine Titel bei 19,99 Euro, Vertriebsplattform ist der digitale Nintendo-eShop.