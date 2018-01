Datum des F2P-Brawlers Hyper Universe bekannt

Nexon enthüllte gestern den Termin ihres MOBA-Sidescrollers Hyper Universe. Die Vier-gegen-Vier-Kampfarena erscheint am 17. Januar, nicht einmal ein Jahr nach der ursprünglichen Ankündigung des Spiels auf dem PC. In zwei Wochen wird der Titel kostenlos spielbar sein und sich über Mikrotransaktionen finanzieren. Zum Start von Hyper Universe werden sechs neue Helden in das Spiel gelangen, dazu soll es kleinere Änderungen am bestehenden Gameplay geben. Interessant ist der Titel vor allem aufgrund seines gewagten Ansatzes, der irgendwo zwischen Jump'n'Run und Arena-Brawler einzuordnen ist. Den Launch-Trailer könnt ihr gleich hier bei uns sehen, wer die zwei Wochen nicht mehr warten möchte, schaut direkt auf Steam vorbei und sichert sich eines der reduzierten Gründer-Pakete. Was sagt ihr zur Gameplay-Prämisse?