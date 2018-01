Marvel Heroes Omega: Microsoft äußert sich zu Rückerstattungen

Im November haben wir darüber berichtet, dass Disney ihr MMO Marvel Heroes Omega nur kurz nach dem offiziellen Start geschlossen hat und alle Angestellten überraschend auf die Straße setzte. Die Spieler wurden damals ähnlich wie die Entwickler vor vollendete Tatsachen gestellt und es dauerte nun fast acht Wochen, bis etwas Klarheit in die Situation gelangte. Das Spiel wurde nach nur einem halben Jahr wieder vom Netz genommen und die wenigen Spieler hatten verständlicherweise Sorgen um das Geld, das sie in den Titel investierten. Microsoft hat sich nun zu Wort gemeldet und enthüllt, unter welchen Bedingungen Spieler auf der Xbox One zumindest einen Teil ihres Geldes wiederbekommen können.

Bis zum 31. Januar sollte der Betrag, den Spieler im Zeitraum vom 1. September bis zur Schließung des Spiels am 29. November in Marvel Heroes Omega für DLC-Inhalte ausgegeben haben, automatisch auf ihrem Konto als Gutschrift zurückerstattet worden sein - sofern die Add Ons offiziell über den Microsoft-Online-Store erworben worden sind. Wurde ein Inhalt im Zeitraum vom 31. Oktober bis zum 29. November erworben, kann es sein, dass die Summe auf das Konto der originalen Bezahlmethode erstattet wird, das scheint fallabhängig zu sein. Wer nach dem 1. September aber bis zum 30. Oktober digital gekauft hat, erhält von Microsoft einen Gutschein im Gegenwert der Investition. Ob Playstation 4-Spieler ebenfalls mit entsprechenden Maßnahmen rechnen dürfen, ist leider nicht bekannt. Das langlebige PC-MMORPG erschien Ende Juni auf den Konsolen und wurde Ende November aufgrund niedriger Spielerzahlen von Disney wieder abgeschaltet.