Twitch-Streamer bricht versehentlich Tetris-Weltrekord

Der Twitch-Streamer Jonas Neubauer (besser bekannt als NubbinsGoody) hat versehentlich während des normalen Spielens einen neuen Weltrekord in Tetris aufgestellt, für die kürzeste benötigte Zeit zum Löschen von 100 Reihen. Direkt beim zweiten Spiel gelang ihm diese Leistung, die er selbst überhaupt nicht mitbekommen zu haben scheint - jedenfalls nicht, bis ihn der Chat die frohe Nachricht unterbreitete. Innerhalb einer Minute und 57 Sekunden erzielte er somit über 300.000 Punkte, was schon allein aufgrund seiner anschließenden Reaktion einen Blick wert ist. Anschauen könnt ihr den neuen Weltrekord beispielsweise auf Youtube. Jonas Neubauer ist natürlich nicht irgendein Tetris-Spieler, sondern siebenfacher Weltmeister in der Kategorie Classic Tetris, der zuletzt im vergangenen Oktober gekrönt worden ist. Was ist eure schnellste Zeit für 100 Reihen?

Quelle: NintendoLife.