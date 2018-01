Agony-Trailer zeigt Blutfontänen und Rote Göttin

Madmind Studio hat für die vergangenen Feiertage einen nicht mehr ganz so frischen Trailer für Agony veröffentlicht, der dennoch einen Blick verdient. Gezeigt werden einige infernale Kreaturen, auf die wir im Spiel treffen werden, sowie die sogenannte Rote Göttin (Red Goddess). Der mysteriöse Charakter scheint Blut aus Kelchen fließen zu lassen, was uns bereits einen kleinen Einblick auf ihre Rolle im fertigen Spiel geben könnte. In der offiziellen Beschreibung steht geschrieben: "Die Spezialfähigkeit Leute zu kontrollieren und [schwächere] Dämonen sogar zu besitzen, wird den Spielern die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, um in den extremen Bedingungen, in denen sie sich befinden, zu überleben. Während der Erkundung der feindlichen Umgebung und indem [die Spieler] mit erschöpften Seelen der Hölle [...] interagieren, wird der Held schon bald verstehen, dass es nur einen Ausweg aus der Hölle gibt und das erfordert ein Treffen mit der mystischen Roten Göttin." Weitere Informationen zum Spiel findet ihr im offiziellen Steam-Forum. Was für einen Eindruck erweckt dieser Charakter auf euch?