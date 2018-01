IGF kürt die besten Indie-Games 2018: Finalisten bekannt

Das Independent Games Festival (kurz IGF) verteilt im März während der Game Developer-Conference spezielle Preise für die begehrtesten Titel der Indie-Welt. Vergangene Gewinner sind herausragende Spiele wie Minecraft, Fez, Papers, Please oder Her Story, doch auch in diesem Jahr sehen wir mehrere Nominierungen von starken Titeln, was ein gutes Zeichen für den Gewinner ist. Mit dabei sind Night in the Woods, Getting Over It with Bennett Foddy, Into the Breach und Baba is You. West of Loathing und Heat Signature wurden ebenfalls nominiert, allerdings für die Kategorie des bedeutenden Seumas McNally-Preises. Cuphead erhält auf der IGF nicht die gleiche Ehrung, die dem Spiel überall anders zuteil wird, wurde aber immerhin für den visuellen Stil und in puncto Audio gelistet. Wir wollen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ein Spiel nicht zwangsläufig fertiggestellt werden muss, um zur Nominierung zugelassen worden zu sein, was den IGF von anderen Preisverleihungen unterscheidet. Alle Titel und die entsprechenden Rubriken findet ihr hinter diesem Link. Was ist eurer Meinung nach das beste Indie-Spiel von 2017?