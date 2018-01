Patch entfernt Fluch des Osiris-Bezahlschranke vom Eisenbanner und Fraktions-Rally in Destiny 2

Gestern Abend gingen die Destiny 2-Server aufgrund einer geplanten Wartung für einige Stunden vom Netz und Bungie hat die Zeit genutzt, um einige Updates zu installieren. Wir wussten bislang nicht konkret, welche Details der Entwickler ändern wollte, doch offenbar hat sich das Studio die laute Kritik der Fans zu Herzen genommen. Wer das neue Update installiert hat darf endlich wieder an den In-Game-Aktivitäten teilnehmen, die mit dem Erscheinen von Fluch des Osiris vom Hauptspiel getrennt worden waren. Konkret geht es dabei um die seit Dezember aufgeschobene Fraktions-Rally und das Eisenbanner-Mehrspieler-Event - zur Teilnehme an diesen beiden Events ist das DLC also nicht länger erforderlich.

Quelle: VG247.