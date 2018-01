PUBG-Patch behebt Nicht-Registrierung von Schüssen auf große Entfernung auf PC

Im Dezember hat Playerunknown's Battlegrounds auf dem PC offiziell die Spielversion 1.0 erreicht und ist damit "vollständig" erschienen. Nach langen Monaten im Early Access konnte sich der Battle-Royale-Titel aber noch immer nicht von all seinen Fehlern lösen und deshalb rollen weiterhin umfangreiche Content-Patches und Fehlerbehebungen aus. Auf Twitter detaillierte Entwickler PUBG Corp. gestern die Patch-Notizen des aktuellen Updates und bestätigte darin die Behebung eines Fehlers, der die Community schon seit geraumer Zeit nervt. Lang ist hierbei das Zauberwort, denn in den vergangenen Monaten wurde die Trefferregistrierung auf großer Entfernung stetig härter kritisiert. Das Studio habe diesen Fehler mittlerweile ausgebessert, heißt es im Beitrag. Gleichzeitig soll das Spielgerüst erweitert worden sein, um Crashs des Clients in laufenden Partys zu verhindern. Weitere Informationen zum Überraschungshit lest ihr in unserer PC-Kritik. Welche Veränderungen wollt ihr in der Zukunft sehen?