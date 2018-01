Monster Hunter: World könnte zehn Millionen Kopien verkaufen

Es gibt nur wenige Menschen, die die Videospielwelt so gut kennen, wie der Herausgeber der wöchentlichen Famitsu-Ausgabe und Enterbrain-Präsident Hirokazu Hamamura. Die Industrielegende hat diesen Markt maßgeblich mitgestaltet und seine Worte fallen bei vielen internationalen Spielern ins Gewicht. Im Gespräch mit Mantan Web bestärkte Hamamura sein Vertrauen in die Monster Hunter-Marke, denn der neueste Ableger habe seiner Meinung nach das Potential, mehr als zehn Millionen Kopien weltweit zu verkaufen.

Seine Aussage bezieht sich auf den Erfolg von Final Fantasy XV, das sich bereits sieben Millionen Mal verkauft hat, die Switch, die noch immer alle Erwartungen sprengt, und dem wachsenden Playstation 4-Markt, der mit starken japanischen Titeln wie Nier: Automata, Nioh und Persona 5 in 2017 immens an Popularität gewann. All diese Faktoren werden laut Hamamura dazu führen, dass auch Monster Hunter: World hohe Verkaufszahlen generiert. Schon jetzt konnte Capcom großes Interesse der Vorbesteller vermelden und sobald das Spiel in diesem Herbst auch auf dem PC erscheint, könnten die Verkaufszahlen noch einmal einen deutlichen Boost erhalten. Monster Hunter: World landet weltweit am 26. Januar auf Playstation 4 und Xbox One, weitere Informationen zum Spiel findet ihr in unserer aktuellen Vorschau. Was haltet ihr von Hamamuras Voraussagen?

Quelle: DualShockers.