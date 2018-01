The Witcher 3 und Cuphead räumen bei Steam Awards ab

Während viele Spiele des Jahres in sehr einfachen Kategorien untergeordnet sind, denken die Steam Awards außerhalb etablierter Muster. Valve hat nun dreizehn unkonventionelle Rahmenbedingungen für wahrhaft einzigartige PC-Spiele geschaffen und die Community abstimmen lassen. Alle Gewinner findet ihr auf der offiziellen Webseite, große Gewinner sind CD Projekt Red und Studio MDHR.

The Witcher 3: Wild Hunt gewann zum Beispiel den "The Choices Matter"-Award, zu deutsch etwa "Die Entscheidung spielt eine Rolle". Das Spiel wurde also dafür gefeiert, dass sich spielerische Mechaniken der eigenen Entscheidung unterordnen und uns eine tatsächliche Wahl gegeben wird, die das Spiel auch respektiert. Das neueste Abenteuer des Weißen Wolfes war nicht das einzige Witcher-Spiel, das eine Ehrung erhielt, denn die Enhanced Edition des ersten Teils gewann den Preis "No Apologies" (etwa "Keine Entschuldigung") für die unbeirrte Liebe eines Spiels mit deutlichen Problemen, die niemand außer Fans nachvollziehen können. Unter der Kategorie "Mom's Spaghetti" wurde Playerunknown's Battlegrounds geführt, Warframe konnte mit "Labor of Love" (Arbeit der Liebe) die Ehrung für die beste Unterstützung eines Entwicklers einstreichen. Mit "Suspension of Disbelief" konnte Rocket League den Respekt von Spielern einheimsen, die ihre Faszination für einen Titel mittlerweile verloren haben, diese aber gerne zurückgewinnen würden. In der Kategorie "Defies Description" ("Der Beschreibung zum Trotze") gewann Garry's Mod den Preis für Spiele, die schwierig zu erklären sind... Gratulation, schätzen wir?

Stardew Valley hat den schönen Award "Die Welt ist düster genug, lasst uns alle miteinander klar kommen" erhalten. Spieler bedanken sich damit dafür, dass ihnen dieser Titel durch eine schwere Zeit half und zumindest für eine kurze Zeit vom allzu ernsten Leben in 2017 Ablenkung bot. Just Cause 3 konnte 2017 mit purer Zerstörungskraft einen Preis einheimsen, der sich ausschließlich um die Zerlegung der Spielwelt dreht. Weitere Gewinner sind CS:GO für das Nicht-Schlafen-Lassen seiner Spieler und The Evil Within 2 (für die Rubrik "Whoooaaaaaaa, Dude! 2.0" - eine Achterbahnfahrt der Gefühle). Die Archäologin Lara Croft gewann mit Rise of the Tomb Raider eine Ehrung für den langlebigsten Videospielcharakter. Cuphead war das einzige Spiel, das gleich zwei Awards mit nach Hause nahm, einmal für den besten Soundtrack und einmal für den "Besser als Erwartet"-Preis. Mit diesem bedankten sich Spieler für den ausnahmsweise gerechtfertigten Hype um ein Videospiel, der ja leider allzu häufig völlig unbegründet eintritt. Was haltet ihr von diesen Kategorien und wurde ein Titel vergessen?