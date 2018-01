Video zeigt Kampfsystem von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs

Bandai Namco muss die zusätzliche Wartezeit für Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs irgendwie überbrücken, denn ursprünglich sollte das Spiel nicht erst in einigen Monaten erscheinen, sondern längst bei den Spielern gelandet sein. Wir konnten das JRPG bereits ausgiebig anspielen und haben unsere Eindrücke in mehreren Videos, Texten und Artikeln festgehalten, doch der Pubilsher hat diese Woche selbst ein tolles Gameplay-Video für euch am Start. Satte 25 Minuten lang erklären die Entwickler darin, wie genau die einzelnen strategischen Elemente im Kampfsystem zusammenspielen und welche Dinge ihr beachten solltet. Nebenbei werden bereits bekannte Gebiete aus dem Spiel gezeigt und neben der kunterbunten Action lohnt es sich, genauer auf die Charaktere und die Musik zu achten. Was sagt ihr zu den Veränderungen, die seit dem Erscheinen des Originals in das Spiel gelangt sind?