Michael Pachter: Anthem enthält wahrscheinlich Loot-Kisten, vielleicht rein kosmetisch

Trotz massiver Kritik durch die Implementation von Loot-Kisten in ihren aktuellen Spielen scheint EA von der Mechanik nicht genug bekommen zu können. Auch das kommende Bioware-Spiel Anthem (als ob der Titel nach Mass Effect: Andromeda nicht schon genügend Problemen hat) könnte laut dem berühmten Wedbush Securities-Analyst Michael Pachter auf dieses "Feature" setzen. Im Gespräch mit Gamingbolt erklärte Pachter, dass EA höchstwahrscheinlich dem bestehenden Weg folgen werde und auf das gleiche Geschäftsmodell setzen könnten, das sie in Star Wars Battlefront II etablierten. Das muss jetzt nicht zwangsläufig das Ende er Welt bedeuten, denn EA muss den gleichen Fehler natürlich nicht zweimal begehen. Der Analyst glaubt nämlich auch, dass wir in Zukunft die Rückbesinnung auf kosmetische Mikrotransaktionen sehen könnten:

"Die Frage für Anthem ist also, ob EA [Dinge erneut] so vermasseln wird, wie in Star Wars? Oder werden sie dem Beispiel von Overwatch und Destiny [2] folgen, in denen das Hauptspiel Spaß macht und Bezahl-[Optionen] untergeordnet sind? Denn dort wo sie mit Star Wars Probleme bekommen haben, war die Pay-to-Win-[Mechanik]. Hätten sie sich selbst auf rein kosmetische Dinge beschränkt, denke ich nicht, dass irgendjemand etwas gesagt hätte. Anthem hat das Potential Destiny zu werden, zumindest in Hinblick auf die Erfahrung. Und Overwatch hinsichtlich der angebotenen Mikrotransaktionen; also [rein] kosmetische [Gegenstände] - und niemand wird ein Auge verziehen."

"Ich glaube EA ist jetzt auf Bewährung bei den Spielern. Alle werden sich anschauen, was sie konkret machen. Ich denke nicht, dass sie es sich leisten können, ein weiteres lästiges Mikrozahlungs-Schema in einem guten Spiel zu verwenden, denn sie müssen das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen. Deshalb hoffe ich, dass sie aus dieser Erfahrung [lernen] konnten. Aber das sind doch intelligente Leute, [...] sie schaffen es schon irgendwie."

Nur die Zeit wird sagen können, ob EA aus dieser Lektion gelernt hat. Was ist eure Meinung? Anthem soll in diesem Jahr für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Wie sehen eure Erwartungen zu dem Titel aus?

Quelle: EGM Now.