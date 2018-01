Neues Fable-Spiel in Entwicklung?

Dieser Tage sind Gerüchte aus Online-Foren keine Seltenheit, doch längst nicht alle Meldungen erweisen sich im Nachgang als stichhaltig. Ein ResetEra-Nutzer mit dem vielversprechenden Namen Klobrille teilte in einem Beitrag einen ganzen Stapel vielversprechender Nachrichten zu kommenden Microsoft-Spielen. Die vielleicht größte Überraschung war das Wort Fable, das dort erneut auftauchte. Der Nutzer behauptet, dass ein britisches Entwicklerstudio mit der Fertigung eines neuen Fable-Spiels beauftragt ist und sogar an einer "Widerauferstehung" des Perfect Dark-Franchise gewerkelt wird - offenbar von The Coalition. Das lang und breit verschobene Crackdown 3 soll laut der Quelle eine Koop-Kampagne für bis zu vier Spieler bekommen, um gegen aktuelle Shooter wie PUBG perspektivisch bestehen zu können. Selbst von Forza Horizon 4 spricht der Nutzer und will zeitgleich in Erfahrung gebracht haben, dass uns der Titel nach Japan verfrachtet. Das nächste Halo soll einen Mehrspielermodus bekommen, das eine "hohe Anzahl an Spieler" erlaubt. Strategiefans dürfen sich laut dem Nutzer schon in Kürze auf Age of Empires IV freuen, ganz so schlecht scheint es für die Xbox One nach dem desaströsen Jahr 2017 also nicht zu stehen - zumindest wenn man diesen optimistischen Informationen vertrauen darf. Hoffentlich stimmt zumindest ein Teil dieser unbestätigten Details, nicht dass das hier ein Griff ins Klo ist... Interessanterweise ist der Nutzer kein Unbekannter in der Forenwelt, denn schon für die E3 2017 konnte ein Account mit ähnlichem Namen korrekte Angaben machen.

Quelle: GearNuke.