Erster offizieller Trailer zu Slender Man gelandet

Mitte dieser Woche haben wir einen ersten Trailer des kommenden Kinofilms Slender Man erhalten, der auf dem beliebten Horrospiel basiert. Regie führt Sylvain White, der 2010 bereits mit The Losers sein inszenatorisches Talent unter Beweis stellen konnte. Am 18. Mai erscheint der Slender Man-Film international in den Kinos, im Trailer erleben wir einige gruselige Bilder und eine Stadt im Ausnahmezustand. Wie schätzt ihr das Potential des Films ein?