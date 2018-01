Monster Hunter: World startet im Herbst 2018 auf dem PC

Am 26. Januar erscheint Capcoms neuestes Monsterjäger-Spiel auf der Playstation 4 und der Xbox One. Eine PC-Version ist ebenfalls geplant, doch bislang hatten wir keine Ahnung davon, wann wir mit dem Action-Abenteuer rechnen dürften. Soeben hat Capcom das Schweigen ein Stück weit gelüftet und verraten, dass sich PC-Spieler bis zum Herbst 2018 auf Monster Hunter: World gedulden müssen. In einem Videobeitrag erklärt Producer Ryozo Tsujimoto, dass dem Spiel viele Optimierungsarbeiten auf dem PC bevorstehen würden und dass sich das Studio deshalb vorerst auf die Fertigstellung der Konsolen-Spiele konzentriere.