Nächstes Mario + Rabbids Kingdom Battle-DLC erscheint offenbar im Sommer

Mario + Rabbids Kingdom Battle, entwickelt von Ubisoft Milan, war eines der interessantesten und überraschendsten Spiele des vergangenen Jahres, denn der ungewöhnliche Themenmix bestehend aus verrückten Hasen und dem ikonischen Mario-Maskottchen hat Früchte getragen. Verständlich also, dass Ubisoft den Erfolg nicht einfach auf sich beruhen lassen will. Wir wissen bereits, dass der Entwickler noch mindestens ein weiteres DLC plant, allerdings hatten wir bislang keine Anhaltspunkte darüber, wann wir mit dem Story-Zusatzinhalt rechnen dürfen. Seit gestern gibt es aber zumindest einen ersten Hinweis, denn auf Twitter ist ein angebliches Foto des japanischen Nintendo-eShops gelandet, das das zweite Add On auf den 30. Juni 2018 datiert. Dieses Datum könnte womöglich selbst ein Platzhalter sein, lässt aber zumindest auf einen Release im Sommerzeitraum hoffen... Wir warten derweil auf offizielle Bestätigung von Ubisoft Milan oder Nintendo und betrachten diese Nachricht als das, was sie ist: ein Gerücht. Was haltet ihr von der überdrehten Geschichte von Mario + Rabbids Kingdom Battle und wie könnte Ubisoft diese sinnvoll erweitern?

Quelle: GoNintendo.