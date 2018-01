God of War: Kratos und Atreus in den Schrank stellen

Eines der am sehnsüchtigsten erwarteten Spiele von 2018 ist das Playstation 4-exklusive God of War, das zwar auf das Frühjahr datiert wurde, aber noch immer keinen konkreten Erscheinungstermin vorliegen hat. Der Online-Händler Sideshow hat Anfang des Jahres die Vorbestellungen für eine offiziell lizenzierte Sammelfigur mit Kratos und seinem Sohn Atreus im Größenverhältnis 1:6 gestartet (etwa 38 Zentimeter groß). Umgerechnet ca. 300 Euro müsst ihr dafür auf den Tisch legen, ganz günstig ist der Spaß also nicht. Einen genaueren Blick auf die Statue bekommt ihr hier oder auf den unten angehangenen Bildern. Unsere neuesten Eindrücke des Spiels bekommt ihr hinter diesem Link. Wartet auch ihr auf Kratos' neuestes Abenteuer?

Quelle: SegmentNext.