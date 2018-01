Doom für Nintendo Switch erzielte über 81.000 Verkäufe in erster Woche

Wir bekommen nicht häufig konkrete Verkaufszahlen von Spielen zu Gesicht, doch im Falle der Nintendo Switch-Version von Bethesdas infernalem Ego-Shooter Doom hat VGChartz genauer hingesehen. Allein in der ersten Woche nach dem offiziellen Verkaufsstart ging der Titel weltweit mehr als 81.000 Mal über die Ladentheke. Fast 60 Prozent (47.364 Exemplare) der Spiele wurden in den Vereinigten Staaten verkauft, in Europa konnte Bethesda immerhin 21.877 Spiele absetzen. In Frankreich wurde das Spiel europaweit am heftigsten gefeiert, dort wurden 5301 Spiele verkauft, gefolgt von Deutschland mit 4851 Kopien und dem Vereinten Königreich (3564 Exemplare). Als Doom im Mai 2016 auf den großen Konsolen erschien, konnte sich der Titel allerdings deutlich besser vertreiben: Auf der Playstation 4 gingen in der ersten Woche 455.607 Spiele über die Ladentheke, auf der Xbox One immerhin 205.127 Kopien. Habt ihr bereits unsere Kritik zur Switch-Fassung gesehen?

Quelle: Gameranx.