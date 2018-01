Overwatch-Community bekommt neuen Held, den sie "benötigt"

Heute morgen wurde ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, in dem Overwatchs Game Director Jeff Kaplan über neue Features für den Helden-Shooter spricht. Nur wenige Tage vor dem Start der Overwatch League kündigte Kaplan frische Inhalte an, darunter auch Karten und Helden. Laut dem Entwickler steckt Letztgenanntes bereits in der internen Testphase, weshalb sich Fans nicht mehr allzu lange gedulden werden müssen. Ein "sehr nötiger" Held stehe bereits in den Startlöchern, verrät der Manager. Die Stimmen aus der Community lassen uns zu dem Schluss kommen, dass es sich hierbei um einen Charakter aus der Tank-Klasse handeln müsste, allerdings ist das an dieser Stelle reine Spekulation. Wie sehen eure Erwartungen an Overwatch im Jahre 2018, insbesondere auf den neuen Helden bezogen aus?

Quelle: VG24/7.