Gerücht: Entwickelt SNK ein Nintendo Switch-Spiel?

Vor einigen Tagen hat Yasuyuki Oda, Producer bei SNK (Fatal Fury, The King of Fighters), eine wichtige Ankündigung vorbereitet, die mit dem 40. Geburtstag des Unternehmens zusammenläuft. Konkrete Informationen wurden nicht geteilt, doch laut der Branchen-Insiderin Emily Rogers könnte diese Meldung möglicherweise mit einem unangekündigten Nintendo Switch-Spiel in Verbindung stehen. Die wohl-informierte Nintendo-Insiderin hat in Erfahrung gebracht, dass SNK schon seit geraumer Zeit mit der Hybridplattform liebäugelt und eigenen Aussagen zufolge bereits an einem Projekt arbeitet. Eine entsprechende Ankündigung stehe laut Rogers kurz bevor, was mit einem anderen Gerücht übereinstimmt - dem der insgeheim geplanten Nintendo Direct am 11. Januar... Ihr merkt schon, das alles ist sehr vage, doch sollten all diese Fäden wirklich zusammenlaufen, haben wir bereits einen ersten Anhaltspunkt von dem, was uns nächsten Donnerstag erwarten könnte. Was haltet ihr von dieser Angelegenheit? Wie wahrscheinlich ist ein Switch-Spiel des Beat'em'Up-Entwicklers?

Quelle: NintendoLife.