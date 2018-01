Shenmue 3: Weitere Details zum Kampfsystem

Viele Spieler warten auf konkrete Anspieleindrücke von Shenmue 3, dem, dritten Ableger des ikonischen Franchise, doch Ys Net-Game Director Yu Suzuki wollte lieber neue Informationen zum Kampfsystem mit den Unterstützern auf Kickstarter teilen. Wie Suzuki im Entwicklervideo schilderte werde sich diese Komponente ein bisschen von der bisherigen Erfahrung unterscheiden. Um das genauer zu erklären wurde der Vergleich mit Choreografien eingebracht, die Spieler in Puzzle-Manier lösen sollen, um erfolgreich im Kampf zu sein: "Wir haben einige Tests durchgeführt und es ist kein Spiel wie Virtua Fighter im Hinblick auf das Timing. Ich hoffe es wird am Ende die Form eines Puzzle-Spiels einnehmen, das jeder mit einem starken Sinn für Choreografien spielen kann.", so Suzuki. Vor Quick-Time-Events schreckt der Entwickler deshalb auch nicht zurück, solange sie dem Spielfluss nicht schaden. Shenmue 3 befindet sich für PC und Playstation 4 in Entwicklung und soll nach aktuellen Informationen noch immer 2018 erscheinen.

Quelle: GamingBolt.