Michael Pachter sieht Zukunft von Star Wars Battlefront II optimistisch

Falls ihr in den letzten Monaten vor Weihnachten nicht viel mit Videospielen am Hut hattet und euch nur die guten Vorsätze für das neue Jahr hier her getrieben haben, dann werdet ihr die enttäuschenden Nachrichten über Electronic Arts' Star Wars Battlefront II verpasst haben. Entwickler DICE ist der Versuchung der dunklen Seite erlegen und hat aus dem Shooter ein schändliches Fest für unfaire Mikrotransaktionen gemacht, das Fortschritte und spielimmanente Vorteile hinter einer Bezahlschranke versteckt. Die anhaltenden schlechten Nachrichten um die wütenden Fans haben den Entwickler noch am Release-Tag dazu angehalten, die Echtgeld-Verknüpfung temporär aus dem Spiel zu entfernen, was die Sache nur unwesentlich aufbesserte.

Ob diese Schlagzeilen einen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Performance von EA auswirkten bleibt abzuwarten, doch der Wedbush Securities-Analyst Michael Pachter sieht die Situation ohnehin optimistisch. Der Shitstorm sei nur eine zeitliche Phase gewesen, nun sehen dem DICE-Actionspiel heitere Tage bevor. Im Gespräch mit CNBC erklärte Pachter:

"Obwohl Star Wars Battlefront II einen schwächer-als-erwarteten Start im Hinblick auf die gewohnten physischen Verkäufe erlitt, glauben wir an die Loyalität der Star Wars-Fanbasis, den anziehenden Eindruck des Spiels als Weihnachtsgeschenk und die Veröffentlichung von Star Wars: Die letzten Jedi am 15. Dezember, die zu einem sprunghaften Verkaufs[anstieg] im Monat Dezember führen werden.", so der bekannte Gaming-Analyst.

Ob diese Voraussagen der Wahrheit entsprechen bleibt abzuwarten, doch dass es um Star Wars Battlefront II ruhiger wird, das scheint gewiss. Glaubt ihr nicht auch, dass das vor allem auf die Spieler zurückzuführen ist, die den Titel nach der anfänglichen Frustration links liegen lassen?

Quelle: GamingBolt.