Gerücht: Kommt The Witness physisch zur PS4?

Die fantastischen Rätsel und die tolle Gestaltung der bunten Welten in Jonathan Blows The Witness haben uns wirklich verzaubert, doch das Spiel erschien ausschließlich digital und nicht alle Spieler wollen elektronische Inhalte auf diesem Wege erwerben. Umso mehr überraschte uns heute Amazon Italien, die eine physische Retail-Version des Puzzle-Abenteuers auf der PS4 gelistet haben. Die Produktseite des italienischen Zweigs nannte den 1. Januar 2020 als voraussichtliches Lieferdatum und gab keine weiteren Details an, bevor die Seite offline genommen wurde. Das Erscheinungsdatum ist ganz offensichtlich als Platzhalter zu verstehen, schließlich erschien das Spiel bereits 2016. Ob es sich hierbei um die geplatzte Enthüllung einer ausstehenden Überraschung oder um einen menschlichen Fehler handelt, das weiß momentan nur Entwickler Thekla. Würdet ihr euch The Witness genauer anschauen, sobald ihr es im Laden seht?