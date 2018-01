PEGI listet Turok Remastered für Xbox One

Erinnert ihr euch an den First-Person-Shooter Turok, der 1997 für den Nintendo 64 und später auch für den PC veröffentlicht wurde? Acclaim Games entwickelte den Titel, der wiederum auf der gleichnamigen Comicbuch-Serie basiert und sich in Videospielform einige neue Freunde machen konnte. Die Chancen auf ein baldiges Wiedersehen scheinen gar nicht so schlecht zu stehen, denn der berühmte Branchen-Insider Wario64 hat in Erfahrung gebracht, dass die alte Version gestern von der PEGI für die Xbox One neu klassifiziert worden ist. Wann wir mit einem Release rechnen dürfen ist noch nicht bekannt, denn im Moment handelt es sich hierbei nur um unbestätigte Gerüchte und keine offiziellen Informationen. Turok Remastered ist vor knapp zwei Jahren bereits auf dem PC gelandet, seit 2016 wird eine Xbox One-Version des Dino-Shooters vermutet. Würdet ihr noch einmal zu diesem Genre-Klassiker zurückkehren?

Quelle: ResetEra-Nutzer IbizaPocholo.